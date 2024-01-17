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В ЕЦБ всерьез заговорили об угрозе ускорения инфляции на фоне ситуации в Красном море

ЕЦБ: остановка перевозок по Красному морю повысила риски ускорения инфляции в ЕС

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Depositphotos

Нарушение цепочки поставок из-за вынужденной приостановки транзита судов через Красное море повышает риски ускорения инфляции в Европе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

У ЕЦБ есть все основания для беспокойства: сбои в цепочках поставок, начавшиеся во время пандемии, стали одной из причин скачка инфляции в регионе. В октябре 2022 года рост цен в Европе достиг рекордных 10,6%.

Накануне стало известно, что ВВП Германии по итогам 2023 года сократился на 0,3%. Экономика «локомотива Европы» застряла в тупике, быстрого выхода из которого нет, считает The Wall Street Journal. Торможение экономики ФРГ ставит под сомнение способность оказывать поддержку правительствам других стран континента, пишет издание.

Среди других ключевых факторов, которые могут препятствовать усилиям ЕЦБ по борьбе с инфляцией, Лагард назвала цены на энергоносители.

Ранее сообщалось о падении уровня запасов газа в Европе ниже 79%.

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