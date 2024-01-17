Стало известно, сколько россиян планируют взять займ до зарплаты после праздников

Более половины — 58,6% — клиентов микрофинансовых организаций планируют взять займ до зарплаты после новогодних праздников. Это следует из опроса, проведенного сервисом онлайн-кредитования «Робот Займер». Его результаты есть у «Газеты.Ru».

Еще 23,5% отметили, что заметно потратились на каникулах и будут экономить до конца месяца, но брать взаймы не собираются. Спокойно жить до конца января на оставшейся зарплате и подарках намерены только 17,9%.

При этом каждому третьему (29,8%) хватит суммы до 10 тыс. рублей для пополнения бюджета. Почти столько же (28,3%) собираются занимать более 20 тыс. рублей. Еще 27,6% респондентам требуется от 10 тыс. до 20 тыс. рублей заемных денег.

В качестве инструмента дополнительного финансирования большинство (76,5%) планируют использовать микрозаймы или средства кредитной карты. В то же время 20,3% собираются занять деньги у родственников или друзей. Оформить потребительский кредит думают около 3,2% опрошенных.

«Новогодние приготовления, покупка подарков и праздничный досуг после каникул повлекли необходимость дополнительного финансирования. Россияне всегда отмечают новогодние праздники с размахом — неудивительно, что некоторым из них потребовались заемные средства. Особенно актуальным это стало для тех, кто ожидает получить основную часть своей зарплаты только во второй половине января» — отметил генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров.

Исследование проводилось путем опроса подписчиков официального сообщества «Займер» ВКонтакте в начале января 2024 года. Респондентами стали более 2 тыс. человек.

Ранее аналитики Webbankir предрекли рост рынка микрозаймов в России на 15-20% в 2024 году.