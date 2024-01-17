В «Русагротрансе» заявили о рекордном экспорте зерна

Россия обновила трехлетний рекорд по объему экспорта зерна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический центр крупнейшего в стране оператора в сегменте перевозок аграрных грузов АО «Русагротранс».

Отмечается, что речь идет о периоде с 1 июля по 31 декабря 2023 года.

«Экспорт зерновых и зернобобовых, включая страны ЕАЭС (Евразийский экономический союз), в первой половине сезона 2023-2024 стал рекордным по всем основным позициям», — отмечают эксперты.

По данным оператора, предыдущий максимум составлял 32,7 млн тонн. Сейчас экспорт зерновых, с учетом зернобобовых и муки, составил почти 39 млн тонн, что на 19% выше предыдущих рекордных показателей. В частности, объем вывоза пшеницы оценивается в 27,6 млн тонн, на 3,8% выше рекорда трехлетней давности.

До этого Федеральное агентство морского и речного транспорта сообщало, что грузооборот морских портов России по итогам 2023 года увеличился на 5% по сравнению с предыдущим годом и достиг 883,8 млн тонн.

Ранее эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки.