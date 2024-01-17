Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Русагротрансе» заявили о рекордном экспорте зерна

«Русагротранс»: Россия обновила трехлетний рекорд экспорта зерна

close
100%
Alexander Ermochenko/Reuters

Россия обновила трехлетний рекорд по объему экспорта зерна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический центр крупнейшего в стране оператора в сегменте перевозок аграрных грузов АО «Русагротранс».

Отмечается, что речь идет о периоде с 1 июля по 31 декабря 2023 года.

«Экспорт зерновых и зернобобовых, включая страны ЕАЭС (Евразийский экономический союз), в первой половине сезона 2023-2024 стал рекордным по всем основным позициям», — отмечают эксперты.

По данным оператора, предыдущий максимум составлял 32,7 млн тонн. Сейчас экспорт зерновых, с учетом зернобобовых и муки, составил почти 39 млн тонн, что на 19% выше предыдущих рекордных показателей. В частности, объем вывоза пшеницы оценивается в 27,6 млн тонн, на 3,8% выше рекорда трехлетней давности.

До этого Федеральное агентство морского и речного транспорта сообщало, что грузооборот морских портов России по итогам 2023 года увеличился на 5% по сравнению с предыдущим годом и достиг 883,8 млн тонн.

Ранее эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами