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Сенат конгресса согласился продолжить работу над проектом финансирования ведомств

Сенат конгресса продолжит работу над проектом финансирования ведомств США

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J. Scott Applewhite/AP

Процедурное голосование в сенате конгресса подтвердило продление финансирования некоторых правительственных структур США до 1 марта, а других — до 8 марта. Трансляция этого события осуществляется телеканалом C-SPAN.

Для продолжения работы над законопроектом требовалась поддержка не менее 60 сенаторов в верхней палате конгресса. В соответствии с предварительными результатами голосования, работа над законопроектом будет продолжена.

23 декабря прошлого года президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о военном бюджете США в размере $886 млрд. Это рекордная сумма. Документ предполагает ассигнования на оборонные нужды США, увеличенные примерно на 3% по сравнению с показателями прошлого года. Законопроект об ассигнованиях на национальную оборону Соединенных Штатов принимается конгрессом ежегодно. В этот раз за принятие проекта проголосовало 310 законодателей, против — 118.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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