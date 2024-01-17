Сеул ввел санкции за контрабанду нефти в КНДР

Власти Южной Кореи заявили о вводе санкций за участие в торговле нефтью и другими товарами с КНДР. Об этом со ссылкой на южнокорейское министерство иностранных дел сообщает ТАСС.

Сеул ввел санкции против 11 судов, трех юридических и двух физических лиц, объяснив это нарушением ими резолюций Совета Безопасности ООН. В дипломатическом ведомстве Южной Кореи заявили, что Пхеньян осуществлял ядерную и ракетную программу с помощью материалов и финансирования, полученных путем обхода санкций Совбеза ООН. В частности, речь идет о контрабанде угля и перевалке нефти с судна на судно в море.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал внести изменения в конституцию КНДР, обозначив Южную Корею как «неизменного главного врага», а также закрепить обязательство по «полной оккупации» Юга и в случае начала войны.

До этого сообщалось, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) упраздняет ведомства, занимающиеся межкорейскими делами.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».