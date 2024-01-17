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Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России составила 21%

«Известия»: доля малого и среднего бизнеса в России выросла до 21% ВВП

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Shutterstock

Малое и среднее предпринимательство в России в 2022 году составило 21% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Об этом со ссылкой на министерство экономического развития РФ сообщает газета «Известия».

В 2022 году, отмечает издание, ВВП России равнялся 155,3 трлн рублей. Таким образом, 21% от этой суммы составляет 32,6 трлн рублей.

Эксперты отмечают, что драйвером роста малого и среднего бизнеса в 2022 году стали санкции. В связи с этим возникли потребности в организации ремонта оборудования, производстве запасных частей. А именно такие функции могут брать на себя малые предприятия, которые обладают большей мобильностью, чем крупные.

По мнению аналитиков, малый и средний бизнес играет все более значимую роль в экономике страны. Так, по денежному обороту сектор российского малого и среднего бизнеса дает 33–37%, а по уровню занятости — 40%.

На сентябрь 2023 года, отмечается в публикации, в стране насчитывается около 6 млн малых и средних предприятий, на которых работают свыше 30 млн человек.

Ранее сообщалось, что в России в 2023 году произошел самый большой за последние 17 лет рост числа индивидуальных предпринимателей (ИП) в стране.

Ранее стало известно, что крупнейшие российские маркетплейсы создадут Ассоциацию цифровых платформ.

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