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Спецпредставитель США объяснила, почему проблемно передать Украине активы РФ

Спецпредставитель США: нужна юридическая основа для передачи Украине активов РФ

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер рассказала, почему тяжело конфисковать российские активы и передать их Украине. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Как отметила Прицкер на Всемирном экономическом форуме в Давосе, процесс конфискации замороженных активов РФ «длинный и не простой», потому что для принятия такого решения должно быть коллективное согласие всех государств, где российские активы были арестованы.

Кроме этого, нужна юридическая основа, подчеркнула спецпредставитель.

По ее словам, неправильно считать, что это станет панацеей или произойдет очень быстро.

16 января вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что в Европейском союзе стартовала техническая работа по реализации выдвинутого в конце прошлого года Европейской комиссией предложения по использованию доходов от замороженных активов Российской Федерации в интересах Украины.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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