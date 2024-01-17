Стало известно о росте спроса на юридические услуги в России

Спрос на юридические услуги в России за прошлый год вырос более чем на 18%. К такому выводу пришли аналитики онлайн-школы в сфере юриспруденции Moscow Digital School и маркетинга MAED. Результаты исследования есть у «Газеты.Ru».

Наибольший рост спроса россиян был зафиксирован в категории составления и анализа документов — на 48%. В нее входят составление договоров, экспертиза и разработка различных документов. На втором месте по востребованности оказались услуги по представительству в судах и арбитражах. Спрос вырос на 26%. В эту категорию входят различные услуги адвокатов и юристов по гражданским делам. Услуги по регистрации и лицензированию показали рост на 25% и заняли третье место. Это могут быть юридические услуги по регистрации бизнеса или изменению учредительных документов.

Налоговое консультирование показало рост на 17%, юридические услуги в сфере банкротства — на 11%, а юридические консультации и правовое сопровождение — на 2%.

«О росте юридического рынка в РФ говорит и статистика обращений в нашу компанию, и в другие кадровые агентства, которые нанимают таких специалистов. Прежде всего клиенты приходят с вакансиями в юристов в области слияний и поглощений. Связано это и с выходом иностранных компаний, и с поглощением мелких игроков крупными компаниями. Юристов сейчас активно ищут в сферах IT и IP», — сказал эксперт образовательной платформы Moscow Digital School, юридический рекрутер, сооснователь рекрутингового агентства Magiс Staff Дмитрий Утукин.

Данные были получены в ходе анализа российского юридического рынка, изучения потребительского поведения и опроса более 300 практикующих экспертов в сфере юриспруденции.

Ранее в России вырос спрос на временных сотрудников в связи с дефицитом кадров.