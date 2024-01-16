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Депутаты хотят разрешить ЦБ ограничивать выдачу ипотеки

Законопроект позволит ЦБ ограничивать выдачу ипотек с высокой долговой нагрузкой

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«Газета.Ru»

Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым в ближайшее время внесет в парламент законопроект, наделяющий Банк России правом применять макропруденциальные лимиты к ипотечным кредитам. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Аксакова.

Цель законопроекта — дать Банку России возможность ограничивать предоставление рискованных ипотечных кредитов, чтобы предотвратить рост закредитованности граждан и накопление рисков банками и микрофинансовыми организациями.

Законопроект предусматривает, что регулятор получит право ограничивать долю выдаваемых кредитов, обеспеченных залогом недвижимости. При этом ограничения коснутся как банков, так и МФО.

По словам Аксакова, использование макропруденциальных лимитов ранее показало свою эффективность на рынке потребкредитования.

«Последнее время растет доля ипотеки, которая выдается заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки. Необходимо дать регулятору соответствующие полномочия, чтобы защитить интересы граждан и обеспечить стабильное развитие финансового рынка», — подчеркнул депутат.

В то же время макропруденциальные лимиты не будут распространяться на автокредиты и ипотечные кредиты под залог морских и речных судов, уточняет издание.

До этого россиянам посоветовали не вкладывать все деньги, чтобы досрочно погасить ипотеку.

Ранее в ВТБ назвали льготную ипотеку убыточной для банков.

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