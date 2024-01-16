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Поставки российской нефти в Индию осложнились из-за санкций

Bloomberg: лимит цен на российскую нефть создал проблемы с поставками в Индию

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Brendan McDermid/Reuters

Поставки российской нефти в Индию сталкиваются с проблемами из-за введенного G7 ценового лимита и сложностей с фрахтом танкеров. Об этом заявил министр нефти Индии Хардип Пури на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает Bloomberg.

«В случае с Россией речь идет о ценовом лимите и проблемах некоторых их судоходных компаний, попавших под неблагоприятное внимание других стран», — сказал Пури.

По его словам, когда цены на российскую нефть не соответствуют лимиту G7 в $60 за баррель, Индия покупает сырье в Ираке, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Из-за этого некоторые танкеры с российской нефтью задерживают поставки в индийские порты, меняют маршрут или отключают транспондеры. Объем импорта российской нефти Индией снизился в декабре до минимума с января 2022 года.

«Мы покупаем нефть в пункте доставки. Если страна не может поставить из-за санкций других государств, мы ее не покупаем», — подчеркнул Пури.

В конце декабря США ужесточили контроль за соблюдением ценового потолка, введя санкции против ряда трейдеров российской нефти.

Ранее экспорт российской нефти в Азию в январе превысил квоту ОПЕК+.

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