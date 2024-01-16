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В России сократился объем производства топлива

Из-за поломки на НПЗ ЛУКОЙЛа может снизиться производство бензина в России

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Global Look Press

Крупнейший российский нефтяной концерн ЛУКОЙЛ вынужден сократить объемы экспорта бензина, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

26 декабря 2023 года на предприятии ЛУКОЙЛа «Нижегороднефтеоргсинтез» произошел выход из строя установки каталитического крекинга вакуумного газойля. Как стало известно, причиной инцидента стала поломка импортного компрессорного оборудования. Из-за санкций поставка необходимых запчастей в настоящее время невозможна.

Специалисты ЛУКОЙЛа разработали план по устранению неисправности в минимально возможные сроки. Однако, по словам экспертов, ремонт затянется как минимум до весны из-за отсутствия комплектующих, пишет издание.

Чтобы обеспечить российский рынок топливом, Минэнерго РФ приняло решение о сокращении экспорта бензина российскими нефтяными компаниями. По данным министерства, производство автомобильного бензина в России полностью покрывает потребности внутреннего рынка, а товарные запасы превышают 1,9 млн тонн.

На нижегородском НПЗ ЛУКОЙЛа работают две установки каталитического крекинга. В настоящее время выведена из строя первая, запущенная в 2010 году. Она позволяла ежегодно производить 1,4 млн тонн бензина класса Евро-4 и Евро-5.

Накануне в правительстве РФ опровергли данные о возможном запрете экспорта бензина.

Ранее стоимость бензина на бирже выросла на 2%.

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