ВТБ планирует увеличить число получателей соцвыплат

Количество получателей социальных выплат через ВТБ увеличилось в 1,5 раза за 2023 года, достигнув 800 тыс. человек, сообщает пресс-служба банка.

В рамках новой стратегии банк планирует увеличить число таких клиентов до 3 млн человек к концу 2026 года, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков в рамках Дня финансов на выставке-форуме «Россия».

«Сегодня ВТБ обслуживает более 19 млн активных клиентов, а аудитория банка по итогам прошлого года выросла на 2,3 млн человек. В рамках новой стратегии мы будем усиливать эти показатели. Рассчитываем, что на горизонте 2026 года мы увеличим число получателей социальных выплат практически в 4 раза, до 3 млн человек», — сказал он.

По его словам, для поддержки российских семей банк реализует ряд специальных сервисов.

««Социальный калькулятор» позволяет за 2 минуты через раздел «Госуслуги» в ВТБ Онлайн узнать о всех положенных клиенту мерах соцподдержки и получить пособия от государства. Также сервис позволяет клиентам через ВТБ Онлайн сделать расчет положенных детских выплат», — отметил Горшков.

Также, по словам Горшкова, цифровое оформление налоговых вычетов стало одной из самых востребованных госуслуг среди клиентов банка.

«Вся процедура проходит дистанционно. Сервисом упрощенного возврата налогов на имущество воспользовались 11% ипотечных заемщиков банка, взявших ипотеку с 2020 года. С 2021 года клиенты ВТБ уже вернули свыше 6 млрд рублей, а процесс получения денег ускорился в 4 раза», — сказал он.

Кроме того, с 1 января 2024 года ВТБ отменил комиссию за оплату услуг ЖКХ.

Также Горшков отметил, что число пользователей ВТБ Онлайн за 2023 год выросло почти на 20%, достигнув практически 18 млн человек.

«Сегодня банковское приложение обеспечивает клиентам полноценный и удаленный доступ к финансовым продуктам. Для нас важно поддерживать качественную работу ВТБ Онлайн и постоянно развивать его функционал, дорабатывая и улучшая качество, а также скорость обслуживания. Развитие технологий с помощью отечественных сервисов станет одним из фокусов новой стратегии ВТБ до 2026 года», — отметил он.

Заместитель президента-председателя правления банка добавил, что каждый второй продукт ВТБ сегодня оформляется дистанционно.