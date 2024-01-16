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Мутко оценил будущее рынка первичного и вторичного жилья

Мутко: цены на новостройки могут перестать расти, на вторичку — снизиться

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Пресс-служба ДОМ.РФ Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко: «Программа строительства арендного жилья на Дальнем Востоке должна помочь решить проблемы его доступности, а также сохранения и привлечения квалифицированных кадров»

Цены на новостройки в России в 2024 году могут перестать расти, а на «вторичку» — снизиться. Об этом глава «Дом.РФ» Виталий Мутко рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, прогнозы следует строить, исходя из текущей экономической реальности и с учетом того, что льготная ипотека прекращает свое повсеместное действие, а семейную ипотеку кабмин Российской Федерации планирует продлить.

«Я думаю, что в этой ситуации спрос будет несколько сокращаться и цены на жилье на вторичном рынке как минимум могут пойти вниз, на первичном цены застабилизируются, и рост будет ограниченным», — добавил Мутко.

До этого вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев рассказал, что возможное решение правительства России отменить массовую выдачу льготной ипотеки на новостройки и продлить действие программы после 1 июля 2024 года только в регионах с низким спросом является правильным.

В конце декабря 2023 года вице-премьер России Марат Хуснуллин говорил, что для повышения доступности жилья в России власти прорабатывают механизмы, альтернативные ипотеке.

Ранее в России допустили снижение объемов выдачи ипотеки.

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