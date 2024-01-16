В порту Роттердама оценили изменение стоимости перевозок из-за ситуации в Красном море

Пресс-секретарь порта нидерландского города Роттердам Тай Схеллекенс заявил, что в гавани не ожидают проблем в работе из-за ситуации в Красном море, однако отмечают изменения в стоимости перевозок. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в начале января ожидалось, что корабли снова начнут проходить через Суэцкий канал, но этого не произошло. Поэтому в Роттердаме не ожидают проблем в этом месяце из-за нагрузки, которая могла бы быть вызвана дополнительными контейнерными грузами.

Пресс-секретарь подчеркнул, что стоимость перевозок изменилась, не уточнив, насколько подорожали тарифы.

Тем временем Военно-морские силы (ВМС) Великобритании сообщили о новом нападении на судно у берегов Йемена.

До этого премьер Катара Мохаммед Бен Абдулрахман Аль Тани рассказал, как разрядить обстановку на Ближнем Востоке. По его словам, решение палестино-израильской проблемы повлечет за собой деэскалацию в других частях ближневосточного региона, в частности на юге Красного моря, где хуситское движение «Ансар Аллах» в Йемене подверглось ударам со стороны Запада.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.