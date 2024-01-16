Ипотека в Москве стала менее доступной

Минимальный месячный доход, необходимый для покупки недвижимости в ипотеку в Москве, за 2023 год вырос на 20%, до 110 тыс. рублей. Об этом РИА Недвижимость рассказали эксперты рынка.

Такая сумма получается при базовом расчете ипотеки на однокомнатную квартиру в столице стоимостью 8 млн рублей с первоначальным взносом 2 млн рублей на 15 лет.

По оценке главы департамента ипотечного кредитования «ТСН Недвижимость» Юлии Позаченюк, только 30% жителей Москвы зарабатывают достаточно, чтобы позволить себе покупку недвижимости в ипотеку по рыночной ставке при текущих ценах на жилье в столице.

При этом требования банков к заемщикам за прошедший год не изменились — величина ежемесячного ипотечного платежа не должна превышать 50-70% дохода.

Ставка по ипотеке в России на начало 2024 года составляет в среднем 17%. В некоторых банках она может достигать 20%.

Ранее россиянам посоветовали не вкладывать в досрочное погашение ипотеки все деньги.