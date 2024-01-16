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Около 100 тыс. человек платили по биометрии Сбера в новогодние праздники

В праздничные дни россияне использовали биометрию SberPay почти 250 тысяч раз

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Depositphotos

Клиенты Сбера почти 250 тысяч раз платили по биометрии со SberPay в праздничные дни, сообщает пресс-служба банка. В новогодние праздники сервисом «Оплата улыбкой» воспользовались около 100 тыс. человек.

Отмечается, что чаще других сервис использовал один из жителей Димитровграда — он оплатил 77 своих покупок. На втором месте с 72 покупками оказался житель Новосибирска.

«В топ-5 городов, где проживают самые активные пользователи сервиса «Оплата улыбкой», также вошли Ставрополь, Москва и Вяземский район Хабаровского края. Последнюю в 2023 году оплату улыбкой совершили в Якутии за 3 минуты до боя курантов, а первую в 2024 году — в Мытищах в 0:04», — говорится в сообщении

В Сбере провели исследование, которое показало, что россияне совершают по биометрии как регулярные ежедневные покупки, так и дорогостоящие. Так, жители страны выбирают этот способ оплаты в строительных и ювелирных магазинах, а также в магазинах электроники.

Отмечается, что сервис «Оплата улыбкой» позволяет оплатить товар, даже если у клиента нет с собой карты, наличных и смартфона. Как рассказали в банке, система сканирует уникальные черты лица покупателя и только после подтверждения, что в камеру смотрит именно тот человек, чьи данные привязаны к счету, с него списывается сумма за покупку. При этом данные человека хранятся не в виде фотографии, а в виде цифрового кода в связке с платежным счетом.

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