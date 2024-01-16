В России подешевели яйца

Цены на яйца в некоторых магазинах России опустились ниже психологической отметки в 100 рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Например, в «Магните» стоимость десятка яиц категорий С2 и С1 составляет 86 рублей и 90 рублей соответственно. В «Пятерочке» десяток яиц можно купить по 75 рублей, в «Азбуке вкуса» — по 107 рублей.

По данным Росстата, в ноябре 2023 года куриные яйца в РФ подорожали на 15,1%, с начала года 2023 года — на 35,5%, в годовом выражении — на 40,3%. К проверке ценообразования на социально значимый продукт подключились Федеральная антимонопольная служба и Генеральная прокуратура РФ.

По словам президента Владимира Путина, люди стали покупать больше куриных яиц, а власти «вовремя не сориентировались», не открыли импорт, из-за чего «цены взлетели». Глава государства отметил, что ситуация с ценами будет улучшаться по мере реализации принятых правительством России мер.

С 1 января 2024 года Россия обнулила пошлину на ввоз куриных яиц для объема поставок до 1,2 млрд штук для стабилизации цен. Эти правила будут действительны до 30 июня 2024 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о яичном кризисе в России.