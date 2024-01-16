Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Платежи из России в Турцию остановились из-за санкций

Турецкая газета: с 1 января платежи из России в Турцию фактически прекратились

close
100%
Depositphotos

Проблемы с денежными переводами из России в Турцию, начавшиеся в декабре 2023 года, продолжают нарастать. Об этом сообщает турецкая газета Ekonomim со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно, с 1 января 2024 года платежи фактически прекратились, что уже привело к серьезным сбоям в экспорте. По данным источников, после визита госсекретаря США Энтони Блинкена банки стали возвращать переводы из России или отказывать в оплате, ссылаясь на санкции, пишет СМИ.

Особенно сильно пострадали автопроизводители и текстильная промышленность, не получившие оплату от российских партнеров. Как отмечает газета, проблема связана с расширением санкционных списков.

Турецкие власти уже приступили к решению вопроса. По мнению экспертов, Анкара таким образом демонстрирует усилия в борьбе с отмыванием денег, чтобы выйти из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Накануне в Турции пообещали выстоять перед давлением Запада по антироссийским санкциям.

Ранее китайские банки ужесточили ограничения для клиентов из России из-за угрозы санкций США.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами