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Wildberries компенсирует убытки клиентам после пожара в Петербурге

Wildberries проведет возврат средств для 53% покупателей, отменивших заказы

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Онлайн-ретейлер Wildberries сообщил, что из-за пожара на складе в Шушарах пришлось отменить часть заказов покупателей. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.

По данным компании, 53% клиентов получат возврат денег за отмененные заказы. Еще для 47% покупателей товары, пострадавшие при пожаре, заменили на аналогичные с других складов. 11% таких заказов уже доставлены или готовы к выдаче в пунктах самовывоза.

Чтобы минимизировать задержки с доставкой, маркетплейс перенаправляет поставки продавцов на другие склады и в сортировочные центры. С витрины маркетплейса были скрыты товары, поврежденные на складе в Шушарах.

До этого стало известно, что компания планирует открыть новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге через две недели, чтобы перенаправить нагрузку с действующего склада «Уткина заводь». Это поможет снизить нагрузку на действующий склад, восстановить привычный режим работы и обеспечить более быстрые поставки. Товары, поступающие в новый центр, будут перенаправлены на другие склады для подготовки к доставке покупателям.

Ранее стало известно об угрозах поджога склада Wildberries от одного из сотрудников.

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