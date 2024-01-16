Apple заняла первое место по продаже смартфонов в 2023 году, обогнав китайских конкурентов

Apple впервые с 2010 года стала мировым лидером по продаже смартфонов с рекордной долей рынка в 20,1%, следует из предварительных данных международной исследовательской и консалтинговой компании IDC.

Компании удалось нарастить продажи до 234,6 млн устройств, несмотря на общее снижение рынка смартфонов в 2023 году на 3,2%, до 1,17 млрд единиц.

Второе место по объему продаж смартфонов в 2023 году занимает Samsung. Компания поставила на рынок 226,6 млн телефонов. Доля рынка южнокорейского производителя по итогам года составила 19,4%.

Тройку замыкает Xiaomi с объемом продаж 145,9 млн устройств и долей рынка в 12,5%.

В топ-5 также вошли OPPO (8,8%) и Transsion (8,1%). Компании поставили на рынок 103,1 млн и 94,9 млн устройств соответственно.

Накануне Apple снизила стоимость новых iPhone 15 и последней модели MacBook Air в Китае, опасаясь падения спроса на смартфоны на одном из крупнейших для компании рынке.

Ранее Microsoft впервые с ноября 2021 года обошла Apple по рыночной капитализации.