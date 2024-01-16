Американцы могли покупать российскую нефть дороже ценового потолка

В октябре и ноябре 2023 года американцы закупили небольшие партии, заплатив выше установленного ценового потолка в $60 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Управления энергетической информации США (EIA), пишет РИА Новости.

По информации EIA, в октябре импортировано 36,8 тыс. баррелей на $2,7 млн, в ноябре — 9,9 тыс. баррелей на $750 тыс. Цена составила $74 и $76 за баррель соответственно. Эксперты объясняют, что это остатки ранее заключенных контрактов. Однако есть мнение, что речь идет о новых поставках, которые осуществляются через посредников в обход санкций, пишет издание.

По словам независимого эксперта Леонида Хазанова, американским НПЗ требуется тяжелая нефть, которую в США не добывают. А основные поставщики — Россия, Иран и Венесуэла — находятся под санкциями, из-за чего возник дефицит. Импорт возможен благодаря спецлицензиям от Управления по контролю над иностранными активами (OFAC).

«В условиях острого дефицита американцы легко нарушают собственные санкции», — констатирует партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Всего с января по сентябрь 2023 года, по оценкам, США закупили 30 млн баррелей российской нефти, в значительной степени пополнив бюджет РФ. В поставках участвовали крупнейшие западные трейдеры, уличенные в обходе санкций, констатирует агентство.

Накануне экономист оценил, как подорожание нефти отразится на курсе доллара.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что не знают о закупках США российской нефти.