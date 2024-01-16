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Инвесторы оценили убытки от остановки торгов на Мосбирже 24 февраля 2022 года

Инвесторы требуют с ЦБ РФ ₽140 млн из-за остановки торгов на Мосбирже 24 февраля

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Инвесторы потребовали взыскать с Центробанка РФ 140 млн рублей убытков из-за остановки торгов на Мосбирже в день начала спецоперации 24 февраля 2022 года. Также истцы просят суд признать предписание ЦБ об остановке торгов недействительным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя инвесторов.

Иск к ЦБ рассматривает Арбитражный суд Москвы. Сумма убытков не является окончательной, так как к иску присоединились пока только шесть частных инвесторов, пишет РБК.

По словам представителя истцов, из-за остановки торгов инвесторы не смогли закрыть свои маржинальные позиции (сделки, при которой инвестор на покупку актива берет кредит под залог у брокера). В результате у истцов образовались долги перед брокерами и убытки. По мнению истцов, если бы они закрыли позиции, они понесли бы убытки, но избежали долгов.

Позиция ЦБ сводится к тому, что истцы понесли бы еще большие убытки, а котировки из-за геополитических рисков стали бы еще более подвержены колебаниям. Регулятор уточнил, что была остановлена именно дополнительная торговая сессия, а в ней участвовало немного инвесторов.

Суд выслушал позиции сторон и объявил перерыв в заседании до 26 января 2024 года.

Ранее ЦБ рассказал «Газете.Ru», как не отдать свои деньги мошеннику вместо брокера.

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