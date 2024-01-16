Китайские банки ужесточат ограничения для клиентов из России из-за угрозы санкций США

Государственные банки КНР начали ужесточать ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США приняли закон о вторичных санкциях в отношении зарубежных финансовых фирм, работающих с подсанкционными лицами из РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно источникам, с начала января минимум два китайских банка заказали проверку своего российского бизнеса, сосредоточив внимание на трансграничных сделках. Кредитные организации намерены разорвать связи с клиентами из санкционного списка и прекратить предоставлять какие-либо финансовые услуги российскому военному сектору.

Также кредиторы из КНР усиливают комплексные проверки клиентов, изучая, зарегистрированы ли их предприятия, уполномоченные бенефициары и конечные контролеры в России. Проверка также будет распространена на нероссийских клиентов, ведущих бизнес в России или переводящих критически важные товары в РФ через третьи страны.

Накануне в Турции пообещали выстоять перед давлением Запада по антироссийским санкциям.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут вскоре провести переговоры.