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Стало известно, сколько самозанятые россияне заработали в 2023 году

ФНС РФ: самозанятые россияне в 2023 году задекларировали доход в 1,4 трлн рублей

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Пресс-служба Яндекса

По итогам 2023 года самозанятые россияне задекларировали доход в размере 1,4 трлн рублей. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Федеральной налоговой службы (ФНС).

Результат почти в два раза превысил показатели 2022 года, когда доход самозанятых по итогам 12 месяцев составил 944 млрд рублей. За время действия налога на профессиональный доход (НПД, появился в 2019 году) самозанятые россияне задекларировали 3,2 трлн рублей.

Число пользователей НПД за прошлый год выросло на 39%, до 9,3 млн человек. Средний чек по их услугам составил 1882 рубля, что на 221 рубль больше значения 2022 года.

Чаще всего самозанятые оказывают услуги по ремонту, красоте, информационные услуги. Также популярными направлениями являются автомобильный бизнес и IT-сфера.

Большинство россиян, пользующихся НПД, живет в Москве (1,6 млн человек), Подмосковье (652,8 тыс.) и Санкт-Петербурге (608,7 тыс.)

До этого сообщалось, насколько в России выросла средняя предлагаемая зарплата.

Ранее москвичам рассказали, в каких отраслях можно получать зарплату свыше 100 тыс. рублей без опыта работы.

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