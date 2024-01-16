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Стало известно, куда поедут россияне в феврале

Число бронирований россиянами размещений внутри страны на февраль выросло на 25%

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Shutterstock/Artic_photo

Число бронирований россиянами размещений внутри страны на февраль 2024 года выросло более чем на 25% по сравнению с февралем 2023 года, за рубежом — на 13%. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирований Ostrovok.ru.

«Среди российских направлений особенно заметно увеличилось число бронирований в Мурманске и Териберке – рост в несколько раз. Высокие темпы роста спроса также зафиксированы в Кировске – на 81%, Листвянке (Иркутская область, побережье Байкала) – на 78%, Москве – на 77%, Екатеринбурге – на 52%, Иркутске – на 29%, Санкт-Петербурге – на 23%, Казани – на 16%», — отметили в пресс-службе сервиса.

В топ-10 направлений по числу бронирований на февраль 2024 года вошли Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Эсто-Садок, Иркутск, Териберка, Архыз, Сочи, Казань и Красная Поляна.

Средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях и гостиницах в феврале составляет 5 900 рублей – показатель вырос на 13% относительно прошлого года (5 200 рублей).

Среди зарубежных направлений заметно увеличилось число бронирований в Японии – в несколько раз, Италии – на 29%, Таиланде – на 24%, Белоруссии – на 13%, ОАЭ – на 10%.

Десятка стран-лидеров по числу бронирований россиянами на февраль: Таиланд, Белоруссия, Италия, Турция, ОАЭ, Франция, Армения, Испания, Япония, Казахстан.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что россияне стали вдвое чаще бронировать отели в Абхазии.

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