Стало известно, где дешевле всего снять дом для зимней рыбалки в России

Предложение загородных домов в аренду для зимней рыбалки выросло как минимум на 15% за год. Об этом свидетельствует исследование «Avito Недвижимости», копия есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По словам руководителя направления краткосрочной аренды сервиса Артема Кромочкина, больше всего объектов доступно в Ленинградской области и Карелии — 1,9 и 1,5 тысячи соответственно. Эти регионы популярны у рыбаков благодаря Ладожскому и Онежскому озерам.

«За год выбор загородных домов, доступных для посуточной аренды на «Авито Недвижимости», сильно вырос во всех регионах, популярных среди любителей зимней рыбалки. В Красноярском крае и на Камчатке число предложений удвоилось», — прокомментировал Кромочкин.

Также хороший выбор есть на Алтае, в Тверской области и Иркутской области с Байкалом — от 500 до 1000 предложений в каждом регионе.

Самые низкие цены на аренду — в Астраханской области, где снять дом можно за 1,5 тыс. рублей в сутки. На Селигере дешевле ехать в Новгородскую область — 5 тыс. вместо 5,5 тыс. в Тверской. В среднем по 6 тыс. стоит аренда в Ленобласти и Карелии. Рекордная сумма — 13,8 тыс. в сутки на Камчатке.

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