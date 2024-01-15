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Головная структура «Тинькофф банка» сменит кипрскую юрисдикцию на российскую

Акционеры TCS Group одобрили смену юрисдикции компании с кипрской на российскую

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Акционеры TCS Group, которая является головной структурой «Тинькофф банка», одобрили редомициляцию группы компаний с Кипра в российский специальный административный район. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

Редомициляция представляет собой перенос или регистрацию компании в другой юрисдикции. При этом данный процесс не предполагает изменения ее структуры, а также не затрагивает активы и обязательства компании.

«Утвердить, что компания приступает к отмене регистрации в Республике Кипр и начинает регистрацию в качестве компании в Российской Федерации», — говорится в заявлении.

По информации агентства, решение было принято в ходе внеочередного заседания акционеров TCS Group.

9 января финансово-технический стартап Salmon, основанный бывшими топ-менеджерами «Тинькофф», приобрел филиппинский банк Bank St Rosa. Как рассказал один из создателей проекта и экс-соруководитель «Тинькофф» Павел Федоров, Центральный банк Филиппин разрешил заключить соответствующую сделку.

Ожидается, что процесс будет завершен в течение нескольких недель. По итогам сделки стратап должен стать владельцем 59,7% кредитной организации.

Ранее банк «Тинькофф» прекратил сотрудничество с блогером Анастасией Ивлеевой из-за вечеринки в московском клубе «Мутабор».

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