В Минэнерго отреагировали на аварию на заводе «Лукойла»

Минэнерго России и нефтяные компании разработали меры для бесперебойных поставок топлива на российском рынке, пока идет ремонт нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Нижнем Новгороде, принадлежащем «Лукойлу». Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Как заявили в ведомстве, «Лукойл» уже разработал план по устранению неполадок в минимальный возможный срок. Там также отметили, что потребности внутреннего рынка удовлетворят благодаря сокращению поставок в экспортном направлении и переориентации имеющихся ресурсов других участников рынка.

Кроме того, в Минэнерго отметили, что производство автомобильного бензина на предприятиях страны полностью обеспечивает все потребности внутреннего рынка. Товарные запасы достигают почти 2 млн т, что более чем достаточно для удовлетворения спроса.

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что на нижегородском НПЗ «Лукойла» из-за аварии полностью остановили одну из двух установок каталитического крекинга, которая является ключевой для производства бензина.

«Лукойл» с 10 января остановил продажи бензина марки АИ-95 на бирже, в результате стоимость топлива на бирже пошла вверх. По мнению источников «Ъ», нефтекомпания таким образом хочет обеспечить топливом собственные АЗС. При этом остановка продажи бензина провоцирует участников рынка запасаться топливом.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.