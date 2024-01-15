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Сбер проведет День финансов на выставке «Россия»

В павильоне Сбера на ВДНХ пройдут лекции по финансовой грамотности

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На международной выставке-форуме «Россия» в павильоне Сбера на ВДНХ 16 января пройдет День финансов, сообщает пресс-служба банка.

В рамках мероприятия для гостей Сбер подготовил собственную тематическую программу, которая посвящена финансовой грамотности и защите от мошенников. Так, 16 января директор розничного страхования СберСтрахования Дмитрий Пурсанов прочитает лекцию «Сохранить и приумножить». Он расскажет о страховании как эффективном инструменте, который поможет защитить деньги, жилье, здоровье, домашнего питомца и даже отпуск. Лекция пройдет в лектории Сбера, организованном совместно с Российским обществом «Знание».

Также состоится интерактивный урок «Финансовое здоровье: как его достичь?» для детей и их родителей. На нем главный редактор по обществознанию и экономике СберОбразования Елена Игнатьева расскажет об основных принципах финансовой грамотности,, а также рассмотрит характеристики финансово здорового человека.

В свою очередь, директор проектов дивизиона «Персональное финансовое планирование» Сбербанка Никита Тарасов прочитает лекцию «Финансовое здоровье: почему каждому из нас стоит им заняться как можно раньше». Он поможет узнать, из каких сфер состоит финансовое здоровье, как его улучшать, с какими барьерами мы сталкиваемся в управлении деньгами и как их преодолевать.

Кроме того, на протяжении всего дня в зоне финансовой безопасности гости павильона Сбера смогут пройти проверку на устойчивость к кибермошенничеству. Симулятор сценариев общения с мошенниками проанализирует ответы участников и оценит уровень их устойчивости к мошенничеству. Также в павильоне расскажут о финансовой истории России с 1841 года и до наших дней.

Для детей в павильоне проведут игру «Накопи на новый дом для семьи», в рамках которой ребята будут учиться зарабатывать и копить деньги, обменивая их на призы. Также посетители смогут принять участие в настольной игре «Экономикус», в которой дети выступят в роли предпринимателей-инвесторов, наглядно продемонстрирует, как работает конкуренция, стартапы и инвестиции.

Напомним, экспозиция Сбера на международной выставке-форуме «Россия» находится в павильоне № 2 («Робостанция») ВДНХ возле фонтана «Дружба народов».

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