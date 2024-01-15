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Стало известно количество должников по ЖКХ в России

«Известия»: в России насчитывается почти 8 млн должников за услуги ЖКХ

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Кирилл Каллиников

Почти 8 млн россиян являются злостными неплательщиками за услуги ЖКХ. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

По данным ФССП, на начало IV квартала 2022 года в России насчитывалось 7,9 млн незаконченных исполнительных производств о взыскании задолженности за ЖКУ. Это практически столько же, сколько и год назад. Только за I квартал 2023 года долг россиян вырос на 72 млрд рублей и достиг 900 млрд.

В некоторых случаях управляющие компании отключают электричество при просрочке даже в один месяц — без предупреждения.

«У нас выключили свет в трех квартирах, хотя долг был не более полугода», — рассказала изданию жительница Москвы.

Юрист Артем Яблоков уточнил, что отключать услуги ЖКХ без уведомления незаконно. Его коллеги уточнили что размещение данных о должниках в подъездах, так же незаконна. Тем не менее, такие случаи есть. Кроме того, управляющие компании не имеют право передавать долги по коммунальным платежам — третьим лицам т.е. использовать коллекторские агентства.

Эксперты объясняют рост долгов падением доходов граждан и их недовольством работой УК. По мнению опрошенных изданием экспертов, чтобы решить проблему, надо наладить досудебное урегулирование споров с должниками.

На прошлой неделе в Кремле сообщили, что программа по модернизации ЖКХ будет продолжена.

Ранее юрист предупредил, из-за чего можно лишиться льгот и субсидий.

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