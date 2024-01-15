Объем переводов из России в Грузию сократился

Объем денежных переводов из России в Грузию в 2023 году сократился на 26% по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишетТАСС со ссылкой на данные Национального банка Грузии.

В прошлом году из России в Грузию поступило чуть более 1,5 млрд. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял около $2 млрд.

Россия остается крупнейшим источником денежных переводов в Грузию. На втором месте находится Италия с $519 млн в 2023 году, это на 20% больше, чем годом ранее. На третьем месте — США с $456 млн (+40%).

В целом в 2023 году в Грузию из разных стран поступило более $4,1 млрд денежных переводов. Это на 4,6% меньше, чем в 2022 году.

Ранее Банк России принял решение окончательно отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП). Вплоть до 1 июля 2024 года банки пользовались льготным периодом, освобожденным от комиссий за такие переводы. Теперь регулятор установил нулевой тариф на эти операции без ограничения срока.

До этого стало известно, что Россия готовится к иску для защиты своих замороженных активов.

Ранее в ЦБ назвали риск переводов денег в недружественные страны.