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Французы стали пить меньше шампанского

Спрос на шампанское во Франции в 2023 году стал самым низким за последние 38 лет

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Depositphotos

Во Франции наблюдается резкий спад спроса на шампанское. По итогам 2023 года количество отгруженных бутылок этого алкогольного напитка в стране опустилось до минимального уровня с 1985-го, пишет Bloomberg со ссылкой на данные комитета вин Шампани.

Экспорт, в свою очередь, сократился на 8,2%. Общий объем поставок за 12 месяцев упал до 299 млн бутылок. Несмотря на это, производителям удалось получить доход в размере порядка €6 млрд за счет продажи более дорогих марок игристых вин, в частности, за рубежом.

Французы являются крупнейшими потребителями собственного игристого вина. На их долю приходится более 40% поставок шампанского. Однако в последнее время жителям Франции приходится выбирать более дешевые альтернативы из-за инфляции, которая оказывает все большее давление на семейные бюджеты.

Средняя цена шампанского составляет около €30 за литр. Другие виды игристого вина обойдутся в 4-5 раз дешевле.

До этого сообщалось о стремительном росте производства коньяка в России.

Ранее правительство РФ выдвинуло предложение разрешить продажу алкоголя в duty free для рейсов внутри страны.

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