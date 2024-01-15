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Стало известно, насколько за год подорожали новостройки в Москве

Цены на квартиры в новостройках Москвы выросли на 20% за год

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правительство Ростовской области

В Москве в 2023 году существенно выросли цены на квартиры в новостройках. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные экспертов агентства недвижимости Ageeva Real Estate.

За год стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья увеличилась на 20,9% — до 376,3 тыс. рублей. С декабря 2022-го по декабрь 2023-го средняя цена «квадрата» подскочила на 24,7%, или 74,6 тыс. рублей.

На данный момент самая дорогая квартира в московских новостройках оценивается в 1,93 млрд рублей за 351 кв. м. Цена за 1 кв. м составляет 5,49 млн рублей. Этот объект расположен в ЖК, сдача которого запланирована на начало 2026 года.

В конце декабря аналитик Денис Стукалов предупредил о возможной новой волне ажиотажного спроса на ипотеку в ближайшие полгода из-за сохранения льготных условий выдачи жилищных кредитов. Однако он отметил, что это возможно при наличии у россиян достаточной суммы для первоначального взноса и успешной продаже вторичной квартиры. По его мнению, сворачивание льготной ипотеки может привести к снижению спроса на жилищные кредиты.

Ранее Банк России указал на угрозы от комиссий банков при льготной ипотеке.

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