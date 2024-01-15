Завод «Лукойла» остановил работу оборудования для производства бензина

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Нижнем Новгороде, принадлежащем «Лукойлу», из-за аварии полностью остановили одну из двух установок каталитического крекинга, которая является ключевой для производства бензина. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В материале говорится, что установка каталитического крекинга, которая позволяет выпускать высокооктановый бензин, остановилась в январе.

По словам источников издания, причиной стала поломка импортного компрессорного оборудования, которое невозможно заменить в ближайшее время из-за санкций. Они также заявили, что компания будет стремиться завершить ремонт установки до весны.

Представители «Лукойла» в разговоре с изданием подтвердили ее остановку.

В газете подчеркнули, что авария на этом НПЗ стала первым известным случаем, когда нехватка оборудования из-за санкций может привести к выпадению производства значительного объема высокооктанового топлива.

«Лукойл» с 10 января остановил продажи бензина марки АИ-95 на бирже, в результате стоимость топлива на бирже пошла вверх. По мнению источников «Ъ», нефтекомпания таким образом хочет обеспечить топливом собственные АЗС. При этом остановка продажи бензина провоцирует участников рынка запасаться топливом.

До этого Минэнерго предложило снизить порог для НПЗ по экспортной пошлине.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.