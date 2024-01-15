Проживание на Мальдивах после новогодних праздников резко подешевело

Стоимость проживания на Мальдивах после новогодних праздников значительно сократилась. В некоторых объектах падение цен составило 70%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В среднем отели снизили цены на 15-30% от пиковых значений конца декабря — начала января. Падение цен на проживание закономерно, высокий праздничный сезон обычно заканчивается примерно 15 января, комментируют эксперты.

Кроме того, зафиксировано снижение цен на авиабилеты по направлению. Так, перелет компанией «Аэрофлот» по маршруту Москва – Мале – Москва на одного пассажира сейчас обойдется в 48,8 тыс. рублей по сравнению с около 200 тыс. рублей в период с 28 по 30 декабря.

Также снизились тарифы на стыковочные рейсы на Мальдивы. Самый дешевый перелет сейчас предлагает авиакомпания Gulf Air с пересадкой в Манаме. Билеты в обе стороны стоят 59,6 тыс. рублей с пассажира.

До этого в АТОР посчитали, насколько вырос турпоток россиян за рубеж.

Ранее сообщалось, в какой город россияне чаще всего летали в 2023 году.