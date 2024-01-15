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Производство автомобилей в России в 2023 году выросло на 16%

Мантуров: рост производства автомобилей в России за 2023 год составил 16%

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«АвтоВАЗ»

Производство машин в России в 2023 году увеличилось на 16%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

По итогам 12 месяцев с конвейера сошли более 720 тыс. машин разных сегментов, заявил министр. За этот период на внутреннем рынке были реализованы более 1,3 млн новых авто, добавил он.

Продажи новых легковых автомобилей в стране в 2023 году подскочили на 69%, превысив отметку в миллион машин. Легких коммерческих автомобилей (LCV) было реализовано 105 тыс. штук (+35% год к году). Рынок грузовиков за период увеличился на 71%, до 140,2 тыс., автобусов — на 19%, до 17,8 тыс.

Ожидается, что в 2024 году в России увеличится средняя стоимость иномарок. Согласно прогнозам, рост цен на зарубежные бренды автомобилей составит 20-40%. Эксперты предполагают, что самый резкий рост цен ждет сегмент корейских авто. В меньшей степени подорожают китайские машины. Сейчас средняя стоимость иномарки в стране составляет около 2,8 млн рублей.

Ранее сообщалось о резком росте спроса на полисы КАСКО среди россиян.

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