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Бизнесмен из Казахстана выкупил более 20 процентов акций Globaltrans у основателей

Бумаги Globaltrans выросли на 8% после покупки акций казахстанским бизнесменом

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Depositphotos

Казахстанский бизнесмен из списка Forbes Кайрат Итемгенов, владеющий инвесткомпанией Aqniet Capital LLP, выкупил у основателей компании Globaltrans 26,19% акций и договорился о покупке еще двух пакетов. На фоне этого котировки Globaltrans росла на 8,1%. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на данные Мосбиржи.

Бумаги Globaltrans по состоянию на 10:14 мск выросли на 8,1%, до 746,4 руб. за штуку, к 10:26 мск рост замедлился до 5,55%, цена одной расписки составила 728,8 руб., отмечает издание.

После завершения сделок по покупке бумаг Aqniet Capital LLP будет владеть в общей сложности 31,62% акций Globaltrans. На сегодняшний день 56,2% бумаг Globaltrans находятся в свободном обращении, подчеркивает РБК.

Globaltrans является одним из крупнейших частных железнодорожных операторов. Компания занимается перевозками металлургических и строительных грузов, нефтепродуктов и угля. Ее основные акционеры — миллиардеры Никита Мишин, Андрей Филатов и Константин Николаев.

В апреле прошлого года сообщалось, что основной акционер Globaltrans намерен продать одну из крупнейших автотранспортных компаний РФ.

Ранее стало известно, что крупнейшие российские маркетплейсы создадут Ассоциацию цифровых платформ.

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