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Мировые центробанки скрыли почти $1 трлн международных резервов

Центробанки увеличили резервы со скрытой валютной структурой до $920 млрд

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Depositphotos

В третьем квартале 2023 года мировые центробанки увеличили резервы со скрытой валютной структурой до почти $1 трлн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

Показатель достиг $920 млрд. Это максимальное значение со второго квартала 2018 года. При этом в общем объеме международных валютных активов доля резервов, валютная структура которых не раскрывается, выросла до 7,7%.

В целом международные резервы мировых ЦБ по итогам июля-сентября сократились до $11,9 трлн, что стало первым снижением с третьего квартала 2022-го. Объем резервов в юанях за период упал до $260,1 млрд, в швейцарских франках — до $20,3 млрд. Доля долларов США при этом упала до 59,17%, евро — до 19,58%.

Между тем объем резервов в австралийских долларах вырос до $222,4 млрд, в японских иенах — до $598,7 млрд.

Ранее сообщалось, что российские импортеры электроники почти полностью отказались от расчетов в долларах и евро.

До этого стало известно, какая страна может способствовать дедолларизации.

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