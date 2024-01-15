Стало известно, каким будет салон самолета Ту-214

Первые 11 самолетов Ту-214 для авиакомпании «Аэрофлот» будут вмещать 175 пассажиров. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на переписку «Аэрофлота» и производителя самолетов Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК, входит в «Ростех»).

По информации издания, «Аэрофлот» и ОАК согласовали часть параметров салона самолетов. Всего в самолетах будет 175 кресел: 12 бизнес-мест и 163 — в классе «эконом». При этом при выполнении полетов над водой пять кресел нужно будет демонтировать и установить на их месте спасательные плоты, тогда количество кресел сократится до 170.

Мониторы с системой развлечений появятся в Ту-214 только с 2026 года, интернет также не будет доступен для самолетов из первой партии, добавили журналисты.

Как отмечает РБК, первые пять Ту-214 должны быть поставлены в декабре 2024-го — январе 2025 года. Всего авиакомпании должны поставить 63 самолета (18 — МС-21, 34 — SJ-100, 11 — Ту-214) до конца 2025 года. Стоимость всех самолетов составит 175,4 млрд руб.

До этого сообщалось, что Казанский авиазавод — филиал «Туполева» (КАЗ) планировал построить и сдать три самолета Ту-214 до начала 2024 года.

Ранее в России призвали признать и решить проблему «увядания» импортных самолетов.