Reuters назвал способ получения Киевом $300 млрд взамен активов России

Украина может привлечь до $300 млрд, продавая облигации, обеспеченные будущими исками к Российской Федерации о возмещении ущерба от специальной военной операции, речь идет о так называемых «репарационных облигациях». Об этом сообщает Reuters.

При этом отмечается, что такую сумму Киев может получить только в случае, если ценные бумаги будут покупать правительства стран Запада. Предполагается, что такой механизм поможет избежать проблем, которые могут возникнуть при передаче Украине конфискованных российских активов за рубежом.

Облигации окупятся лишь в том случае, если Украина получит возмещение от РФ за ущерб от вооруженного конфликта, также в этом случае могут повыситься процентные платежи. Принимая во внимания тот момент, что Россия вряд ли сама захочет предоставлять украинской стороне средства, замороженные за рубежом, российские активы представляются наиболее вероятным источником для возмещения ущерба Киеву, продолжает агентство.

К примеру, начисляемые на заблокированные активы РФ проценты могут быть направлены на выплаты как основной суммы, так и купонов по облигациям. Это нельзя будет прировнять к конфискации средств, поскольку для применения механизма компенсации должен быть установлен причиненный Украине ущерб, обратили внимание журналисты.

Специалисты отмечают минус этой идеи, — облигации будут настолько рискованными, что покупатели могут настаивать на большой скидке, и Украина не получит «ничего похожего на полные $300 млрд», пишет Reuters.

На прошлой неделе стало известно, что США приостановили помощь Украине до ее одобрения со стороны конгресса. Президент Владимир Зеленский заявил, что без зарубежного финансирования украинским властям будет сложно выплачивать пенсии и «старые люди просто умрут».

Ранее в МИД Украины рассказали, в каком случае Россия прорвет оборону ВСУ.