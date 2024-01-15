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Импортеры электроники из России отказались от закупок в долларах и евро

«Известия»: гаджеты для поставок в РФ стали закупаться за дружественные валюты

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Depositphotos

Российские импортеры электроники почти полностью отказались от расчетов в долларах и евро и закупают гаджеты за китайские и индийские денежные знаки, а также валюты ряда других развивающихся стран. Об этом сообщает издание «Известия».

«Сейчас в 99 процентах случаев мы используем рубль, юань, дирхам, вон, донг», — рассказал представитель одного из поставщиков.

Закупка в национальных валютах дружественных стран позволяет экономить на курсовых разницах и даже снижать стоимость техники и электроники, отметило издание. Участники рынка также уверены, что в будущем могут быть вероятны сделки, проводимые в криптовалютах.

Аналитики уже отмечали, что китайская валюта становится все более привлекательной для российского бизнеса. По словам доцента кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николая Кузнецова, объем кредитов в юанях в крупнейших банках страны с начала года вырос в разы. Это вызвано тем, что компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, нуждаются в валютных займах для расчетов с иностранными партнерами.

Ранее экономист рассказал, как выбрать иностранную валюту для сбережений.

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