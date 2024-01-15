Экспорт зерна через Приморье вырос

Глава Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Зданович заявил, что общий объем экспорта зерна и продуктов его переработки через Приморский край в 2023 году вырос почти в 2,5 раза, до 1,73 млн тонн. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в 2022 году в Приморье на экспорт было оформлено около 709 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. По словам Зданович, одной из причин подобного является глобальное изменение логистических путей, которое перенаправило потоки экспорта с западных регионов Российской Федерации.

Он подчеркнул, что все больше зерна идет через Приморье из Красноярского края, Иркутской области и других регионов.

До этого министерство сельского хозяйства США в январском обзоре повысило на 1 млн тонн прогнозы экспорта пшеницы из России и ее сбора.

До этого вице-премьер России Виктория Абрамченко заявляла, что в стране в 2023 году предварительно собрали 147 млн тонн зерна, в том числе около 95 млн тонн пшеницы. Абрамченко отметила, что в целом в России в 2023 году удалось получить очень хороший результат по зерну. При этом, сказала она, «не было драматических событий, климатических катаклизмов, повезло с погодой».

Ранее эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки.