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В России вырос спрос на новостройки

Риелтор Зайцев: в начале января интерес к покупке новостроек в РФ вырос на 59%

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Алексей Куденко/РИА Новости

Директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что интерес к покупке жилья на первичном рынке на фоне ухудшения условий по льготной ипотеке вырос в России в начале января относительно прошлого года на 59%. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, катализатором для отложенного спроса в последнее время становятся любые ухудшения кредитования. Например, из-за этого летом 2013 года многие россияне начали ускоряться с решением жилищного вопроса.

Он подчеркнул, что сейчас подобная ситуация происходит на первичном рынке. По сравнению с началом 2023 года в первые числа января 2024 года интерес к покупке в новостройках Москвы выше на 77%, в Санкт-Петербурге — на 54%, а в целом по России — на 59%.

До этого стало известно, что рост цен на новостройки в России замедлился на фоне неопределенности с ипотечным кредитованием.

По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, на замедление цен повлиял большой объем нового предложения. В декабре в Московском регионе стартовали продажи в 84 новых домах общей площадью 1,38 млн кв. метров.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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