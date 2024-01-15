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Конгресс США обсуждает пакет налоговых льгот для бизнеса и граждан

Bloomberg: конгресс США обсуждает пакет налоговых льгот на $70 миллиардов

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J. Scott Applewhite/AP

Конгрессмены в этом году могут согласовать пакет мер по стимулированию экономики США за счет дополнительных налоговых льгот для бизнеса и домашних хозяйств на общую сумму $70 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что американская экономика готовится к новому притоку, который произойдет в том случае, если регуляторы поддержат сделку по налоговым льготам на сумму $70 млрд для поддержки бизнеса и семей.

Издание подчеркивает, что в текущий момент в Капитолии обсуждают продление до 2025 года истекшей программы. Основная ее задача — стимуляция потребительских расходов в США. В публикации отмечается, что льготы могут усилить инфляционное давление на экономику страны, которая проходит стадию «мягкого приземления» после того, как ей удалось избежать рецессии в 2023 году.

До этого стало известно, что эскалация боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС грозит перерасти в региональный конфликт и нанести ущерб хрупкой мировой экономике в виде потери $2 трлн.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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