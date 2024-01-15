Россиян предупредили, когда могут не назначить пенсию

Заявление о назначении страховой или льготной пенсии лучше подавать заранее, но при этом Социальный фонд может отказать в некоторых случаях. Об этом сообщил изданию «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Для того чтобы подать заявление на пенсию, нужно обратиться в клиентскую службу Соцфонда или в МФЦ, а также в личном кабинете на сайте Социального фонда и на портале «Госуслуги». Это лучше сделать за месяц до наступления возраста, дающего право на назначение пенсии. Также можно обратиться в территориальный орган Соцфонда в течение 24 месяцев до наступления возраста, чтобы специалисты фонда провели предварительную работу и обеспечили полноту и достоверность сведений о пенсионных правах застрахованных лиц.

Однако в некоторых случаях Соцфонд может отказать в назначении пенсии, например, если не хватает пенсионных баллов (ИПК). В этом случае можно законно докупить недостающие баллы. Также следует учитывать, что при претензиях на льготную пенсию работники Социального фонда внимательно следят за соответствием выполняемой работы требованиям для должности, которая дает право на льготное назначение пенсии с учетом специального стажа.

При подаче заявления на назначение страховой пенсии необходимо приложить все необходимые документы. Если какие-то документы отсутствуют, Соцфонд даст разъяснение, какие бумаги нужно представить дополнительно. Отказы в назначении пенсии могут быть обжалованы в суде, но при этом решения судей могут быть неоднозначными и основаны на их личной оценке представленных документов. Поэтому лучше подавать заявление заблаговременно и избежать волнений и недопонимания, еще раз указал специалист.

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