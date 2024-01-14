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Стало известно, куда пропали новогодние распродажи

«Прайм»: инфляция в 7-8% снизила покупательную способность россиян

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Традиционные новогодние распродажи в 2024 году оказались менее масштабными, чем обычно, вызвав недовольство среди покупателей из-за ограниченных размеров скидок, которые охватывали лишь отдельные товарные категории. Об этом сообщает «Прайм».

По данным Росстата, инфляция в России в 2023 году составила 7-8%. Это значительно снизило покупательную способность населения на фоне стагнации реальных доходов. Кроме того, банки под давлением ЦБ ужесточили выдачу кредитов, пишет агентство.

В этих условиях производители и ретейлеры вынуждены сдерживать рост цен, чтобы не допустить резкого падения спроса. По словам экономиста Светланы Казанцевой, многие компании уже снизили наценки, ориентируясь на покупателей с меньшей платежеспособностью.

Другая причина — растущее недоверие граждан к заявленным скидкам. Согласно опросу, 46% респондентов считают, что им лишь имитируют снижение цен. Наконец, все больше торговли уходит в онлайн, сокращается число офлайн магазинов и посещаемость торговых центров. В таких условиях аренда площадей для многих становится невыгодной, подытоживает издание.

Тем не менее существенные скидки до 50-80% сохраняются на одежду, обувь, товары для детей и спорта. Фитнес-центры привлекают клиентов предложениями «два года по цене одного».

Эксперты рекомендуют заранее отслеживать цены на интересующие товары, чтобы отличить реальные скидки. Не стоит покупать сильно трендовые вещи, которые быстро выйдут из моды. И помнить, что любой товар можно вернуть в течение двух недель, отмечает издание.

В конце декабря стало известно, какие новогодние скидки автодилеры предлагали россиянам.

Ранее россияне стали чаще заказывать товары из-за границы.

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