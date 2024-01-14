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На Западе признали провал экономической изоляции России

Money Week: экономика России продолжает демонстрировать устойчивость

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Экономика России переживает неожиданный подъем, вопреки прогнозам Запада о предстоящем за счет санкций коллапсе. Об этом сообщает британское издание Money Week.

По итогам 2023 года темпы роста ВВП России составили более 3% — значительно выше, чем в западных странах, включая Великобританию. Год назад аналитики предрекали сокращение экономики. Основные факторы устойчивости российской экономики — рост цен на нефть, увеличение экспорта в Китай и Индию, а также импортозамещение на внутреннем рынке, уточняет издание.

Уход западных компаний открыл новые возможности для российского бизнеса. Введенные ограничения на движение капитала вынудили компании инвестировать внутри страны. Кроме того, резко увеличенные военные расходы, в том числе на зарплаты военнослужащим и выплаты их семьям, дали импульс развитию в бедных регионах.

По оценкам экспертов, санкции пока привели к падению ВВП России лишь на 3-5%. Это значительно меньше, чем предрекали на Западе два года назад.

В начале января в правительстве России сообщили об увеличении доходов от экспорта агропромышленной продукции.

Ранее в России исключили резкое снижение курса рубля в 2024 году.

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