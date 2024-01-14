Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как внешность влияет на карьеру

SuperJob: 69% работодателей ценят привлекательность соискателей

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Более 69% работодателей и 64% экономически активных граждан России считают, что хорошие внешние данные могут помочь соискателю при трудоустройстве и карьерном росте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Согласно результатам опроса, проведенного SuperJob, 69% представителей работодателей убеждены, что привлекательная внешность при прочих равных условиях может сыграть положительную роль при приеме на работу и продвижении по службе.

Такого же мнения придерживаются 64% экономически активного населения России. При этом люди старше 34 лет чаще соглашаются с данным утверждением (66%), чем молодежь (62%).

Вместе с тем за последние годы доля сторонников этой точки зрения среди работодателей снизилась с 82% до 69%, а среди населения — с 94% до 64%.

Ранее опрос сервиса «Авито Работа» показал, что 34% россиян планируют сменить работу в 2024 году. Чаще всего об этом задумывается молодежь 18-24 лет.

Кроме того, 60% респондентов намерены попросить повышение зарплаты или должности после Нового года. 25% опрошенных хотели бы получать на 5-10 тыс. рублей больше, 14% — на 15 тыс. рублей.

Накануне в Госдуме не увидели необходимости в увеличении числа выходных.

Ранее россиянам рассказали о способах экономии на ипотеке.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами