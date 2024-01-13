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Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ до 51 млн тонн

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Александр Поготов/РИА Новости

Министерство сельского хозяйства США в январском обзоре повысило на 1 млн тонн прогнозы экспорта пшеницы из России и ее сбора. Об этом сообщает «Интерфакс».

Новая оценка экспорта пшеницы из РФ составляет 51 млн тонн. При этом прогноз экспорта пшеницы из Евросоюза снизился на 1 млн тонн, до 36,5 млн тонн.

Прогноз сбора российской пшеницы в настоящее время составляет 91 млн тонн.

До этого вице-премьер России Виктория Абрамченко заявляла, что в стране в 2023 году предварительно собрали 147 млн тонн зерна, в том числе около 95 млн тонн пшеницы. Абрамченко отметила, что в целом в России в 2023 году удалось получить очень хороший результат по зерну. При этом, сказала она, «не было драматических событий, климатических катаклизмов, повезло с погодой».

Также она рассказала, что Россия в 2023 году увеличила экспорт агропромышленной продукции в денежном выражении на 14% по сравнению с 2022 годом. Абрамченко отметила, что в прошедшем году Россия поставляла продовольствие в 169 стран. Основным партнерами стали Китай, Турция, Казахстан, Египет, Белоруссия, Индия, Саудовская Аравия, Узбекистан.

Ранее Абрамченко рассказала, что будет с экспортными пошлинами на зерно.

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