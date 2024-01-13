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Правительство оценило законопроект о ресторанном сборе на нужды СВО

Правительство РФ не поддержало законопроект о ресторанном сборе на нужды СВО

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Правительство России не поддержало законопроект депутатов Госдумы о введении ресторанного сбора в размере 1% от суммы счета в пользу участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на заключение кабмина.

Из него следует, что авторы нововведения предложили создать новый сбор без внесений поправок в Налоговый кодекс РФ. Это противоречит положениям кодекса, по которым все налоги и сборы устанавливаются только им. Правительство рекомендовало отправить законопроект на концептуальную доработку.

Также кабмин указал, что из текущей версии проекта неясно, кто станет оператором «ресторанного сбора» и в каком порядке общепит должен будет перечислять деньги на нужды СВО.

Депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев в конце сентября 2023 года внесли в Госдуму законопроект о «ресторанном сборе», которым предлагается организовать сбор средств на поддержку участников спецоперации с посетителей ресторанов, баров и ночных клубов. Предполагалось начать эксперимент в 2024 году. Матвеев сказал газете, что пока не готов сказать, будет ли законопроект дорабатываться.

Ранее в России указали на риски в случае введения ресторанных сборов на нужды СВО.

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